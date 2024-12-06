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Тренер Барселоны: Мы сосредоточены на наших матчах, а не на Клубном чемпионате мира

Испания

Журналисты спросили Флика о КЧМ

Тренер Барселоны: Мы сосредоточены на наших матчах, а не на Клубном чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик рассказал, что внимание команды полностью сосредоточено на внутренних соревнованиях.

"Мы не играем в Клубном чемпионате мира, поэтому наше внимание сосредоточено на подготовке к нашим матчам и на том, чтобы завершить сезон как можно лучше", - заявил Флик на пресс-конференции. "Для нас важно обеспечить игрокам хорошую предсезонную подготовку, чтобы они могли набрать форму и быть готовыми к новым вызовам".

В отличие от других испанских грандов, таких как "Реал Мадрид" и "Атлетико Мадрид", каталонцы не будут участвовать в расширенном Клубном чемпионате мира 2025 года.

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Барселона Клубный ЧМ Ханси Флик
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.12.2024 в 20:46
ФК "Барселона" анонсував унікальну ініціативу, яка зобов'язує фанатів заповідати свою спадщину на утримання клубу. Для "Барселони" це єдиний крок у напрямку збереження існування збанкрутілого клубу."Це легкий і приємний для нас процес", - наголошують у "Барселоні".Як це працює: Процес оформлення "Заповіту солідарності" обіцяє бути максимально простим. "Барселона" співпрацює з юридичною фірмою Del Romero Abogados, яка забезпечить юридичний супровід та виконання всіх необхідних угод з спадкоємцями. Кожен вболівальник "Барселони" ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ весь свій спадок в грошових коштах, нерухомості та часток в бізесі при житті переписати на клуб "Барселона", що повинно допомогти збанкрутілому клубу вижити. Коли фанат перепише свій спадок на клуб "Барселона", то він буде мати право на 3-х відсоткову знижку на купівлю квитків та абонементів на матчі свого клубу !
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
06.12.2024 в 20:46
ФК "Барселона" анонсував унікальну ініціативу, яка зобов'язує фанатів заповідати свою спадщину на утримання клубу. Для "Барселони" це єдиний крок у напрямку збереження існування збанкрутілого клубу."Це легкий і приємний для нас процес", - наголошують у "Барселоні".Як це працює: Процес оформлення "Заповіту солідарності" обіцяє бути максимально простим. "Барселона" співпрацює з юридичною фірмою Del Romero Abogados, яка забезпечить юридичний супровід та виконання всіх необхідних угод з спадкоємцями. Кожен вболівальник "Барселони" ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ весь свій спадок в грошових коштах, нерухомості та часток в бізесі при житті переписати на клуб "Барселона", що повинно допомогти збанкрутілому клубу вижити. Коли фанат перепише свій спадок на клуб "Барселона", то він буде мати право на 3-х відсоткову знижку на купівлю квитків та абонементів на матчі свого клубу !
Ответить
0
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Spokoyno (Київ)
06.12.2024 в 20:38
Умер Максим та х... з ним! Не потрібен наразі Барселоні КЧС Тим більш сейчас коли задіяно так багато молоді... Вихованців Ла Масії! Нехай краще відпочинуть перед новим сезоном!
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Просто Квашин (Харків)
06.12.2024 в 20:46
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