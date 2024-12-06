Тренер Барселоны: Мы сосредоточены на наших матчах, а не на Клубном чемпионате мира

Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик рассказал, что внимание команды полностью сосредоточено на внутренних соревнованиях.

"Мы не играем в Клубном чемпионате мира, поэтому наше внимание сосредоточено на подготовке к нашим матчам и на том, чтобы завершить сезон как можно лучше", - заявил Флик на пресс-конференции. "Для нас важно обеспечить игрокам хорошую предсезонную подготовку, чтобы они могли набрать форму и быть готовыми к новым вызовам".