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Анчелотти - о Мбаппе: В последних двух матчах его интенсивность возросла

Испания

Наставник мадридского клуба поделился своими мыслями о Мбаппе

Анчелотти - о Мбаппе: В последних двух матчах его интенсивность возросла

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре о новом нападающем команды Килиане Мбаппе.

"Мы все с Мбаппе. Он должен пережить этот момент, бороться, жертвовать собой. Рано или поздно это закончится.

Что меня радует, так это то, что в последних двух матчах его интенсивность возросла. Он не показывает свою лучшую версию, но он это знает".

Мбаппе в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 10 голов, отдал 2 ассиста и не реализовал 2 пенальти.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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