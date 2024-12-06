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Анчелотти - о Мбаппе: В последних двух матчах его интенсивность возросла
Наставник мадридского клуба поделился своими мыслями о Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре о новом нападающем команды Килиане Мбаппе.
"Мы все с Мбаппе. Он должен пережить этот момент, бороться, жертвовать собой. Рано или поздно это закончится.
Что меня радует, так это то, что в последних двух матчах его интенсивность возросла. Он не показывает свою лучшую версию, но он это знает".
Мбаппе в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 10 голов, отдал 2 ассиста и не реализовал 2 пенальти.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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