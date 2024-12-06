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Барселона ищет финансирование для регистрации Дани Ольмо

Испания

Клуб имеет ограниченное время для решения этого вопроса

Барселона ищет финансирование для регистрации Дани Ольмо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" активно работает над привлечением дополнительных средств, необходимых для регистрации полузащитника Дани Ольмо, который перешел в команду в начале сезона.

Клуб имеет ограниченное время для решения этого вопроса. Согласно правилам Ла Лиги, клуб должен зарегистрировать всех своих игроков до 31 декабря, чтобы они могли участвовать в матчах в новом году.

Для того, чтобы обеспечить регистрацию Ольмо, "Барселона" рассматривает несколько вариантов. Одним из них является досрочное завершение спонсорского соглашения с компанией Nike. Клуб планирует провести голосование по этому вопросу 21 декабря.

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Барселона Nike Дани Ольмо
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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