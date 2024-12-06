Барселона ищет финансирование для регистрации Дани Ольмо

"Барселона" активно работает над привлечением дополнительных средств, необходимых для регистрации полузащитника Дани Ольмо, который перешел в команду в начале сезона.

Клуб имеет ограниченное время для решения этого вопроса. Согласно правилам Ла Лиги, клуб должен зарегистрировать всех своих игроков до 31 декабря, чтобы они могли участвовать в матчах в новом году.

Для того, чтобы обеспечить регистрацию Ольмо, "Барселона" рассматривает несколько вариантов. Одним из них является досрочное завершение спонсорского соглашения с компанией Nike. Клуб планирует провести голосование по этому вопросу 21 декабря.