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Жирона — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Еще один выезд со звездочкой для Мадрида

Жирона — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Leonardo Gerzon/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" на неделе больно оступился в Бильбао, где проиграл "Атлетику" (1:2), и вот новый выезд на окраину — теперь в очень нестабильную Жирону.

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Каталонцы посреди мидуика опозорились по полной — выбыли из Кубка короля от "Логроньеса" из 4-го дивизиона. Тем не менее, сильные выступления команде Мичела тоже удаются — и 2:2 с "Вильярреалом" недельной давности как раз из этой категории.

Какой будет "Жирона" против Мадрида — это вопрос. А вот сам "Реал" спрогнозировать куда проще. Без Винисиуса команда Карло Анчелотти недостаточно остра, но за счет индивидуального мастерства, прежде всего, Беллингема и Вальверде, берет свое.

Наш Виктор Цыганков выбыл до конца года и не сыграет — это большая потеря для "Жироны" и проблема для украинца, чей сезон превращается в личную трагедию.

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Сумеет ли команда наладить атаку без него — узнаем в субботу, 7 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Мадрид
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