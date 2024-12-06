Мечтает играть за Барселону. Дэвид готов заменить Левандовского

Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид мечтает перейти в " Барселону " и готов быть сменщиком для 36-летнего Роберта Левандовского в первое время. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, общая сумма сделки по подписанию канадского футболиста, чей контракт с "Лиллем" закончится грядущим летом, составит € 80 млн. Сюда входят бонус за заключение трудового соглашения, заработная плата, рассчитанная на следующие пять сезонов, а также комиссия для окружения нападающего. Подчёркивается, что в "Барселоне" считают данную сумму приемлемой, хотя и готовы рассмотреть другие альтернативы для Левандовского.

В этом сезоне Дэвид провел 22 матча за "Лилль" во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 15 голами и двумя ассистами. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.