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Мечтает играть за Барселону. Дэвид готов заменить Левандовского

Испания
Обновлено

Джонатан в текущем сезоне разрывает Лигу 1

Мечтает играть за Барселону. Дэвид готов заменить Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид мечтает перейти в "Барселону" и готов быть сменщиком для 36-летнего Роберта Левандовского в первое время. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, общая сумма сделки по подписанию канадского футболиста, чей контракт с "Лиллем" закончится грядущим летом, составит € 80 млн. Сюда входят бонус за заключение трудового соглашения, заработная плата, рассчитанная на следующие пять сезонов, а также комиссия для окружения нападающего. Подчёркивается, что в "Барселоне" считают данную сумму приемлемой, хотя и готовы рассмотреть другие альтернативы для Левандовского.

В этом сезоне Дэвид провел 22 матча за "Лилль" во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 15 голами и двумя ассистами. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

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Источник:
sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
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