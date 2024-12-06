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Примера. Сельта — Мальорка 2:0. Свежесть решает

Испания

Галисийцы перебегали балеарцев

Примера. Сельта — Мальорка 2:0. Свежесть решает

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сельта" победила "Мальорку" 21:8 в единоборствах и 2:0 на табло.

Секрета нет — на неделе галисийцы громили любителей в Кубке, пока "Киноварь" во всех смыслах мучилась в Ла Лиге с "Барселоной" (1:5). Конечно, балеарцы устали больше.

Сегодня они имели свои шансы забить, но все ключевые моменты проиграли.

Незабитые голы Ларина — это одно. Дали пробить Уго Альваресу из пределов штрафной и, таким образом, открыть счет — это второе.

Затем в конце вместо штурма получили удаление от капитана команды Раильо, который неуклюже сыграл рукой. Ну, и напоследок выбивали мяч из вратарского — и прямо на левую ногу Яго Аспасу, что, конечно, непростительно.

В таблице победа подняла "Сельту" на 10-е место с 21 очком. У "Мальорки" - 24 балла и пока 6-е место.

16-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Уго Альварес, 32, Аспас, 82

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Бельтран (де ла Торре, 87), Мориба, Уго Альварес (Ристич, 87)— Фер Лопес (Аспас, 43), Борха Иглесиас (Дувикас, 65), Сведберг (Альфон, 65)

"Мальорка": Грейф — Морей, Вальент, Раильо, ван дер Хейден — Маскарель, Саму Кошта (Чикинью, 89) — Наварро (Наварро, 58), Дани Родригес (Дардер, 84), Льябрес (Мохика, 58) — Ларин (Асано, 84)

Предупреждение: Хави Родригес, 44

Удаление: Раильо, 78

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