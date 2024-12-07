  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бетис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Барселона в Андалусии – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Бетис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после удачного выезда в Мальорку едет в гости к еще одному середняку, который здорово играет на своем поле. С одной стороны, "Бетис", конечно, упрется и все такое. С другой — у каталонцев может не быть лучшего времени для этого матча, ведь сейчас вердибланкос разобраны как никогда.

Favbet
5.40
4.60
1.57
Узнать больше

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, 16-й тур

7 декабря 2024. Севилья, "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 17:15 "Барселона"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Бетіс - Барселона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Жирона - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Жирона — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024
yellow-arrow
Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024
телетрансляции Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Ла Лига смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости