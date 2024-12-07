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Бетис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона в Андалусии – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Барселона" после удачного выезда в Мальорку едет в гости к еще одному середняку, который здорово играет на своем поле. С одной стороны, "Бетис", конечно, упрется и все такое. С другой — у каталонцев может не быть лучшего времени для этого матча, ведь сейчас вердибланкос разобраны как никогда.
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Чемпионат Испании, 16-й тур
7 декабря 2024. Севилья, "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 17:15 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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