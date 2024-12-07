Бетис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" после удачного выезда в Мальорку едет в гости к еще одному середняку, который здорово играет на своем поле. С одной стороны, "Бетис", конечно, упрется и все такое. С другой — у каталонцев может не быть лучшего времени для этого матча, ведь сейчас вердибланкос разобраны как никогда.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, 16-й тур

7 декабря 2024. Севилья, "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 17:15 "Барселона"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция – MEGOGO Футбол 1