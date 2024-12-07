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Жирона - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Команда Цыганкова против чемпиона – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Soccrates
"Реал" и "Жирона" – два неудачника мидвика в Испании. Пока Мадрид проваливал Класико в Бильбао, каталонцы вообще вылетали из Кубка короля от "Логроньеса" из 4-го дивизиона. О чем это говорит? Да, обе команды в далекой от идеала форме. Тем не менее Мадрид борется за перове место, а "Жирона" лишь на восьмом, и эта разница в классе обещает сказаться на "Монтиливи" в субботу. Силы неравны.
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Чемпионат Испании, 16-й тур
7 декабря 2024. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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