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Лишь восстановился и снова – в лазарет. Звездный бразилец Реала пропустит следующий матч команды
В соперниках – каталонцы
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня “Реал” сыграет в гостях против “Жироны” в рамках 16 тура чемпионата Испании. Бразилец Родриго все-таки пропустит этот матч. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".
9 ноября он травмировался в поединке против "Осасуны" и возобновлялся до конца месяца. В матчах 1 и 4 декабря Родриго вышел в старте мадридцев, но теперь снова вынужден залечивать повреждения.
Как отмечает "Реал", Родриго снова страдает из-за мышечной травмы.
В этом сезоне на счету 23-летнего бразильца три гола и два ассиста в 17 матчах за "сливочных".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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