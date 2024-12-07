Лишь восстановился и снова – в лазарет. Звездный бразилец Реала пропустит следующий матч команды

Сегодня “Реал” сыграет в гостях против “Жироны” в рамках 16 тура чемпионата Испании. Бразилец Родриго все-таки пропустит этот матч. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

9 ноября он травмировался в поединке против "Осасуны" и возобновлялся до конца месяца. В матчах 1 и 4 декабря Родриго вышел в старте мадридцев, но теперь снова вынужден залечивать повреждения.

Как отмечает "Реал", Родриго снова страдает из-за мышечной травмы.

В этом сезоне на счету 23-летнего бразильца три гола и два ассиста в 17 матчах за "сливочных".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.