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Примера. Бетис — Барселона 2:2. Каталонцы наиграли на поражение

Испания
Обновлено

Снова слабый лидер

Примера. Бетис — Барселона 2:2. Каталонцы наиграли на поражение

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" еле держалась на поле "Бетиса, и лишь вдохновенная игра вратаря Иньяки Пеньи позволила ей не проиграть.

Уже со старта в игре доминировали хозяева. Рафинья с линии ворот выбил мяч после удара Льоренте. Затем Абде выбежал на ворота почти от центра поля — и Пенья спас.

Лишь ближе к 20-й минуте "Барсе" удалось стабилизировать игру, хотя и без явных голевых шансов — просто контроль и все.

Ну, а тогда внезапно случился гол. Каталонцы, до того игравшие очень посредственно, организовали шедевральную атаку правым краем, которая завершилась прострелом Кунде на Левандовского — это 0:1.

На том и ушли на перерыв.

Старт второго тайма оказался точной копией первого — снова "Бетис" атаковал, а "Барса" держалась чудом. Пенья удивительно отбил удар Авилы в упор. Также два шанса запорол Абде.

Ганси Флик понимал, что игру надо успокоить, но вот с Френки де Йонгом не угадал совершенно. Как только голландец вышел — сразу привез пенальти, сбив Витора Роке, и Ло Чельсо восстановил статус-кво.

Флик на нервах заработал красную.

Но и это был не конец. Ламин Ямаль взял лидерство на себя - попер вперед, начал обострять в одиночку. Один прорыв, второй, третий — и с очередного раза он таки нашел Феррана Торреса, который чуть коряво, но отправил мяч в ворота.

Тем не менее, один в поле таки не воин, и отсутствие обороны у "Барсы" сказалось еще раз в добавленное время - теперь они забыли перед воротами Ассане Диао.

Жаль Ямаля, Пенью, но это командный спорт, а коллективно "Барса" играла слабо. В таблице у нее 38 очков, это 1-е место. У "Бетиса" - 21 балл и 10-я позиция.

16-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 2:2

Голы: Ло Чельсо, 68 (с пенальти), Диао, 90+4 — Левандовский, 39, Ферран Торрес, 82

"Бетис": Вьетес — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро (Руибаль, 72) — Флорес (Иско, 76), Альтимира — Авила, Ло Чельсо, Абде (Хесус Родригес, 86) — Витор Роке (Диао, 77)

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде (Форт, 88) — Педри (Гави, 74), Касадо, Ольмо (де Йонг, 60) — Ямаль, Левандовский (Виктор, 74), Рафинья (Ферран Торрес, 60)

Предупреждения: Флорес, 35, Альтимира, 63 — де Йонг, 66, Форт, 90

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Комментарии
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 20:48
Алекс, з н п, братан. )
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0
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Комментарии 27
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 20:48
Алекс, з н п, братан. )
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0
1
oda1979 (Запорожье)
07.12.2024 в 20:37
Как я и говорил, шлемазлы Лапорты полное беспросветное ладно. По игре Бетис имел их как хотел. И только нехватка удачи лишила болел Бетиса праздника.
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2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.12.2024 в 20:15
Читаю...., здесь прекрасный, знающий толк в футболе, Друг Барселиниус, немного ударил по эмоциям. Дорогой, Друг! И мне хотелось бы, чтоб Барса, которая имела позорный реал во всех позах камасутры, взяла за основу тот матч и вот также возила всех своих соперников и дальше. Но нужно быть реалистами (естественно, не мадридскими, а быть теми людьми, которые трезво смотрят и оценивают события) и нужно понимать, что у прекрасной молодежи великой Барселоны еще нет того опыта, который бы позволял возить всех и вся. И такой экзамен, как плотный график игр, они только изучают и проходят эти тесты в режиме онлайн. Кстати, насчет замены Ольмо... Парню выбили два передних зуба...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2024 в 20:18
Дариан, что ты думаешь о ДеЙонге? Как по мне, отвратительный трансфер. Больше вреда, чем пользы.
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metall5291 (Kharkiv)
07.12.2024 в 20:22
Извини, что вмешиваюсь, отличный трансфер, как Мбаппе в Реал.
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.12.2024 в 20:22
Согласен. Приветствую, Алекс! Если смотреть на начальный этап Де Йонга в Барсе, еще во времена Месси, то он был очень хорош! Затем, травмы и вот уже последние годы, он не есть тем, кто был в начале. Значительно сдал парень. То, как он привез пенальти, просто не простительно игроку с его опытом. Там было много других вариантов не позволить игроку Бетиса сделать что-либо опасное.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2024 в 20:27
metall5291. Ну Мбаппе - это что-то особенное. Мне кажется, что он скоро станет вторым Азаром, будет наслаждаться личной жизнью и доить Реал.)
 
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Spokoyno (Київ)
07.12.2024 в 20:36
Та пенальті суперечливий Бо де Йонг скаже, що: "Я нічого не робив! Тільки за плече помацав!" А Роке відповість: "Та він мене так штовхнув, що я ледь півполя брюхом пропахав!" Так скоріш БУВ, але сумніваюся, що Барселоні в Ел Класико такий б дали пробити У минулому сезоні Рюдегер тричі так підштовхував без ніякої реакції суддів!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2024 в 20:39
он на ногу толстому наступил
 
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metall5291 (Kharkiv)
07.12.2024 в 20:25
Дружище даррик, у твоего друга пара - тройка извилин еще кое-как работают. А вот тебя утешить не могу, прогноз неблагоприятный.
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Spokoyno (Київ)
07.12.2024 в 20:26
ТО Є ТАК! Маючи основного 17-річного центрбека про який досвід можна казати! До того виглядає, що Флік спирається на 5... 7 польових гравців А це небезпечно! Тільки Ямал вилетів і почались проблеми! Ну не можна виграти велики титули так обмежуючи команду!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.12.2024 в 19:52
Очень сильную игру показала сегодня Барселонская молодежь. Гораздо сильнее, чем старики реала в Бильбао. И, конечно, Барселона заслуживала победу. Но, ошибки некоторых опытных игроков, как у реала Вальверде в Бильбао, позволили сопернику отобрать у Барселоны законную победу. Я понимаю замены Флика. Следующий матч в Дортмунде и это будет 3-й матч за 9 дней. Все мы понимаем, чтобы успешно играть в Германии, нужна свежесть игроков. Хороший урок для молодежи Барселоны. Без таких обидных, незаслуженных потерь очков, не бывает громких триумфов, сродни таким, как в 2009 году 6 трофеев Барсы в один сезон. Нужно учиться добиваться побед и в таком плотном графике игр, как три игры за 7 дней, или три игры за 9 дней.
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metall5291 (Kharkiv)
07.12.2024 в 20:05
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oda1979 (Запорожье)
07.12.2024 в 20:38
Метал, это пять!
 
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:43
Нет слов, нет слов...
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metall5291 (Kharkiv)
07.12.2024 в 20:07
учись оптимизму у даррика, там "законная победа".
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:39
А Лева... Счёт 1-1, а этот дурак флик садит его на скамейку. Это, как если при таком счёте посадить на лавку Свини в среале.
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:37
Только дурак флик меняет здоровенного Ольмо на тормоза дейонга, как Барса сразу же пропускает. Ну шо за нах, ну? Флик, ты долбоё@?
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:32
Это Барсе ещё повезло, шо не проиграла. Пенью надо в сраку целовать.
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Spokoyno (Київ)
07.12.2024 в 19:25
Цього разу при 2:1 на користь Барси не наливав... Занадто академічно грали гості Тому і xG у господарів було набагато краще! З таким складом всіх перебігати НЕ МОЖЛИВО! А от з розумною та дієвою ротацією поки провал!
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:47
Ротация по-флику это конечно полный пздц.
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metall5291 (Kharkiv)
07.12.2024 в 19:24
Барсуки сегодня были никакие, пусть радуются, что спасли хотя бы очко.
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:49
До дурацких замен дурака флика у Барсы всё было под контролем.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2024 в 20:20
У вашей помойки уже и очко порванное.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2024 в 19:22
де йонг превратился в кал
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3
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:33
уже давно
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3
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Bаrcelinius
07.12.2024 в 19:19
С фликом мы чемпионами не станем. Он дурак.
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