Примера. Бетис — Барселона 2:2. Каталонцы наиграли на поражение

"Барселона" еле держалась на поле "Бетиса, и лишь вдохновенная игра вратаря Иньяки Пеньи позволила ей не проиграть.

Уже со старта в игре доминировали хозяева. Рафинья с линии ворот выбил мяч после удара Льоренте. Затем Абде выбежал на ворота почти от центра поля — и Пенья спас.

Лишь ближе к 20-й минуте "Барсе" удалось стабилизировать игру, хотя и без явных голевых шансов — просто контроль и все.

Ну, а тогда внезапно случился гол. Каталонцы, до того игравшие очень посредственно, организовали шедевральную атаку правым краем, которая завершилась прострелом Кунде на Левандовского — это 0:1.

16 - Robert Lewandowski is the first player to score 16 goals in his first 16 games of a LaLiga season since Lionel Messi in 2018/19 (also 16), both with FC Barcelona.

На том и ушли на перерыв.

Старт второго тайма оказался точной копией первого — снова "Бетис" атаковал, а "Барса" держалась чудом. Пенья удивительно отбил удар Авилы в упор. Также два шанса запорол Абде.

Ганси Флик понимал, что игру надо успокоить, но вот с Френки де Йонгом не угадал совершенно. Как только голландец вышел — сразу привез пенальти, сбив Витора Роке, и Ло Чельсо восстановил статус-кво.

Флик на нервах заработал красную.

Но и это был не конец. Ламин Ямаль взял лидерство на себя - попер вперед, начал обострять в одиночку. Один прорыв, второй, третий — и с очередного раза он таки нашел Феррана Торреса, который чуть коряво, но отправил мяч в ворота.

5 - Ferran Torres has scored five goals in 10 games against Real Betis, his highest tally against the same opponent in his career in all competitions in Europe's big five leagues.