Примера. Сандро показывает мастерство на Канарах, Месталья снова свистит в адрес своих

"Вальядолид" впервые проиграл после увольнения тренера Пауло Пессолано, а вот "Лас-Пальмас" выиграл 4-й матч из последних 5.

Результат по игре, гости на равных сражались только в первом тайме.

Счет открыл Сандро Рамирес, "с мясом" затолкав мяч в сетку после красивого прохода Молейро. "Вальядолид" ответил на это голом после высоченного навеса — Силла и Маркос Андре постарались.

Уже во втором тайме Сандро забил еще — на сей раз экс-каталонцу удался потрясающий обводящий удар с левой, который напомнил, страшно сказать, самого Лео.

3 - Sandro Ramírez has scored three goals in his last two @LaLigaEN matches, as many as in his previous 22 games, scoring his second brace in the competition (197 appearances).



Convincing. pic.twitter.com/V3Uzaqhr4y — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2024

Более того, канарцы в конце могли забить больше, но Фабио Силва и Хайме Мата сплоховали в убойных позициях. "Пусела" ответить ничем уже не могла; кажется, мастерство Сандро ее морально прибило.

В таблице "Лас-Пальмас" после победы поднялся на 14-е место с 18 очками. "Вальядолид" остался 20-м, имея 9 баллов. Пока он главный претендент на вылет.

16-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Вальядолид" - 2:1

Голы: Сандро Рамирес, 20, 64 — Маркос Андре, 45

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Парк, 58), Алекс Суарес, Маккенна, Мармоль — Эссугу (Кампанья, 58), Кириан Родригес — Сандро Рамирес (Бенито Рамирес, 87), Хави Муньос (Луйодис, 87), Молейро — Фабио Силва (Мата, 79)

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт (Ба, 86), Хави Санчес, Лукас Роса — Юрич — Иван Санчес (Ндиай, 86), Мартин (Месегер, 68), Кике Перес (Мачис, 75), Силла — Маркос Андре (Латаса, 68)

Предупреждения: Фабио Силва, 26, Алекс Суарес, 76, Маккенна, 80, Парк, 90+8 — Джемерт, 49, Месегер, 78, Ндиай, 90+9

"Валенсия" возвращается к поражениям. Эмоциональный всплеск после трагического наводнения был недолгим.

Все очень просто — надо не просто атаковать, но создавать остроту.

"Райо" открыл счет на старте после углового, где шикарно выпрыгнул за высоким мячом Пат Сисс. Еще один стопроцентный шанс упустил Альваро Гарсия, не замкнув кросс.

Да, во втором тайме мадридцы отошли назад и отбивались, но что "Валенсия"? Где ее моменты? По сути вспомнить можно только вынос Лежена с линии ворот на 80-й минуте. Как показал повтор, мяч не пересек линию полностью, Флориан успел подстраховать Баталью, который ошибся на выходе.

На додачу еще Хосе Луис Гайя был заменен в перерыве, и это смахивает на рецидив травмы для капитана.

Трибуны "Местальи" свистели еще с первого тайма, и мы их понимаем. В таблице "Валенсия" 19-я с 10 баллами. У "Райо Вальекано" - 13-е место и 19 очков.

16-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Сисс, 7

"Валенсия": Мамардашвили — Диего Лопес, Москера, Тарреха, Гасеровский (Фран Перес, 89), Гайя (Васкес, 46) — Риоха (Канос, 89), Герра, Барренечеа (Пепелу, 60), Валера (Рафа Мир, 60) — Дуро

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия — де Фрутос (Эмбарба, 59), Сисс, Валентин (Унаи Лопес, 78), Альваро Гарсия (Балью, 78) — Нтека (Камельо, 60), Паласон (Педро Диас, 72)

Предупреждения: Мамардашвили, 52, Гасеровский, 72 — Нтека, 52, Паласон, 71