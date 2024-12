Примера. Сандро показывает мастерство на Канарах, Месталья снова свистит в адрес своих

"Вальядолид" впервые проиграл после увольнения тренера Пауло Пессолано, а вот "Лас-Пальмас" выиграл 4-й матч из последних 5.

Результат по игре, гости на равных сражались только в первом тайме.

Счет открыл Сандро Рамирес, "с мясом" затолкав мяч в сетку после красивого прохода Молейро. "Вальядолид" ответил на это голом после высоченного навеса — Силла и Маркос Андре постарались.

Уже во втором тайме Сандро забил еще — на сей раз экс-каталонцу удался потрясающий обводящий удар с левой, который напомнил, страшно сказать, самого Лео.

3 - Sandro Ramírez has scored three goals in his last two @LaLigaEN matches, as many as in his previous 22 games, scoring his second brace in the competition (197 appearances).



