Примера. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Джуд решает и, возможно, травмируется

Мадридский "Реал" логично и без вариантов одолел "Жирону" на ее поле.

Все прошло как год назад на этом же поле — стартовый натиск хозяев, затем контратаки "Реала" и разгром.

Мичел не сделал выводов, но и качество игроков у него не ахти. Первые полчаса "Жирона" вроде бы делала все правильно — высоко прессинговала, не позволяла "Реалу" вольготно катать мяч и искать варианты; даже шансы забить были.

Почему не забили? Асприлья видел только себя и палил с 30-ти метров. Ван де Беку чуть не повезло — мяч скользнул по перекладине. Еще был прострел на Миовски, но тот прозевал.

"Реал" смотрел-смотрел на это все, а тогда организовал две атаки. Одну Гассанига потушил, отбив мощный удар Браима с линии штрафной. Но уже через пару минут тот же Диас прорвался флангом, прострелил — и Джуд со средней шансов не оставил.

На том первый тайм и закончили.

На второй "Реал" вышел уже свободнее — счет вынуждал "Жирону" раскрываться; это было то, что надо.

В итоге Беллингем отличным пасом на ход вывел на ворота Гюлера, и тот стильно забил свой первый мяч в сезоне. Ну, а еще спустя 7 минут уже Модрич кинул на ход Мбаппе — и тут Гассанига уже явно ошибся; Килиан по сути его прошил.

Идеальный матч для "Реала", и только одно тревожит фанатов "Сливочных" - что с Джудом? На 61-й минуте его поменяли после стыка, и хотя уходил англичанин уверенно, за бедро все же держался.

5 - @BellinghamJude ???????????????????????????? has scored in five consecutive league games in a single season for the first time in top five European leagues (132 appearances between LaLiga and Bundesliga). Streak. pic.twitter.com/n0AYy8OwhJ