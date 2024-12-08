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В 16 туре Примеры вышел самый молодой дебютант Реала
За последние 9 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, в рамках 16-го тура чемпионата Испании в матче "Жирона" - "Реал Мадрид", мадридская команда выпустила дебютанта на поле, считающегося самым молодым дебютантом в Ла Лиге за последние 9 лет.
На 89-й минуте матча "Жирона" - "Реал Мадрид" главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выпустил 17-летнего вингера Даниэля Яньеса.
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Добавим, что младше Яньеса был хавбек Мартин Эдегор, дебютировавший за мадридский клуб в 2015 году. Напомним, что оба футболиста провели свои первые матчи за "Реал" под руководством Карло Анчелотти.
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