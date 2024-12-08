В 16 туре Примеры вышел самый молодой дебютант Реала

Вчера, в рамках 16-го тура чемпионата Испании в матче "Жирона" - "Реал Мадрид", мадридская команда выпустила дебютанта на поле, считающегося самым молодым дебютантом в Ла Лиге за последние 9 лет.

На 89-й минуте матча "Жирона" - "Реал Мадрид" главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выпустил 17-летнего вингера Даниэля Яньеса.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что младше Яньеса был хавбек Мартин Эдегор, дебютировавший за мадридский клуб в 2015 году. Напомним, что оба футболиста провели свои первые матчи за "Реал" под руководством Карло Анчелотти.