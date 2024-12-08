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Мбаппе: Помогать команде - часть моей работы

Испания

Высказался по поводу игры

Мбаппе: Помогать команде - часть моей работы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Реал" одолел "Жирону" со счетом 3:0. Голы забивали Беллингем, Гюлер и Мбаппе. Последний автор гола Килиан Мбаппе прокомментировал матч.

"Это была тяжелая игра. Мы знали, насколько это важно, и мы должны были выиграть. Мы играли против команды, которая очень сильна дома и которая много держит мяч.

Мы очень хорошо начали игру, забили гол в первом тайме. Во втором тайме мы отыгрались очень сильно и быстро забили два гола подряд. После этого мы контролировали игру.

Помогать команде - часть моей работы. Я стараюсь делать это в каждой игре, играть с характером и помогать команде побеждать.

Беллингем - невероятный, замечательный игрок. Как я всегда говорил, играть здесь, в Мадриде, с высококлассными игроками - одно удовольствие. Сегодня Беллингем провел великолепную игру, так же и другие нападающие: Браим и Арда Гюлер. Также полузащитники, защитники и все игроки, которые вышли на замену.

Мы - команда, и я очень рад сегодняшней победе", — цитирует француза пресс-служба мадридского "Реала".

Отметим, что этот гол для Мбаппе стал 200-м в карьере.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
realmadrid
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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