Мбаппе: Помогать команде - часть моей работы

Вчера "Реал" одолел "Жирону" со счетом 3:0. Голы забивали Беллингем, Гюлер и Мбаппе. Последний автор гола Килиан Мбаппе прокомментировал матч.

"Это была тяжелая игра. Мы знали, насколько это важно, и мы должны были выиграть. Мы играли против команды, которая очень сильна дома и которая много держит мяч.

Мы очень хорошо начали игру, забили гол в первом тайме. Во втором тайме мы отыгрались очень сильно и быстро забили два гола подряд. После этого мы контролировали игру.

Помогать команде - часть моей работы. Я стараюсь делать это в каждой игре, играть с характером и помогать команде побеждать.

Беллингем - невероятный, замечательный игрок. Как я всегда говорил, играть здесь, в Мадриде, с высококлассными игроками - одно удовольствие. Сегодня Беллингем провел великолепную игру, так же и другие нападающие: Браим и Арда Гюлер. Также полузащитники, защитники и все игроки, которые вышли на замену.

Мы - команда, и я очень рад сегодняшней победе", — цитирует француза пресс-служба мадридского "Реала".