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Атлетико – Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Симеоне в погоне за лидерами

Атлетико – Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пока все наблюдают за конкуренцией мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", подопечные Диего Симеоне пытаются тихо делать свою работу и преследовать двух лидеров. Пока у них это хорошо получается.

Следующий матч обещает быть непростым, несмотря на то, что "Севилья" потеряла свой прошлый блеск. Для продолжения конкуренции с лидерами, нужно только побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Примера. 16-й тур.

8 декабря. 22:00. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Атлетико" — "Севилья"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Чемпионат Испании Севилья Ла Лига смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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