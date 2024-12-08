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Атлетико – Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Симеоне в погоне за лидерами
Getty Images/Global Images Ukraine
Пока все наблюдают за конкуренцией мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", подопечные Диего Симеоне пытаются тихо делать свою работу и преследовать двух лидеров. Пока у них это хорошо получается.
Следующий матч обещает быть непростым, несмотря на то, что "Севилья" потеряла свой прошлый блеск. Для продолжения конкуренции с лидерами, нужно только побеждать.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.
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Примера. 16-й тур.
8 декабря. 22:00. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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