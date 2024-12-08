Атлетико – Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Пока все наблюдают за конкуренцией мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", подопечные Диего Симеоне пытаются тихо делать свою работу и преследовать двух лидеров. Пока у них это хорошо получается.

Следующий матч обещает быть непростым, несмотря на то, что "Севилья" потеряла свой прошлый блеск. Для продолжения конкуренции с лидерами, нужно только побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Примера. 16-й тур.

8 декабря. 22:00. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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