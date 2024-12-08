"У него напряжение в ноге": Анчелотти прокомментировал травму Беллингема и его готовность к Аталанте

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Жироной" в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

“Нам пришлось работать глубоко в начале, потому что они сильно прессинговали. Мы хорошо атаковали, а потом справились с преимуществом. Это хорошо. После гола Беллингема у нас было больше ясности и хороших идей, а во втором тайме немного нам стало лучше”, – сказал итальянец.

Кроме этого наставник прокомментировал травму полузащитника Джуда Беллингема.

"Джуд забил свой пятый гол в пяти играх, и он в хорошей форме. У него напряжение в ноге. Он считал, что лучше не рисковать и покинуть поле на последние минуты матча.

Однако с ним все в порядке, и он готов ко вторнику”, – сказал Анчелотти.