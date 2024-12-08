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"У него напряжение в ноге": Анчелотти прокомментировал травму Беллингема и его готовность к Аталанте
Вскоре очередной матч в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Жироной" в рамках 16-го тура чемпионата Испании.
“Нам пришлось работать глубоко в начале, потому что они сильно прессинговали. Мы хорошо атаковали, а потом справились с преимуществом. Это хорошо. После гола Беллингема у нас было больше ясности и хороших идей, а во втором тайме немного нам стало лучше”, – сказал итальянец.
Кроме этого наставник прокомментировал травму полузащитника Джуда Беллингема.
"Джуд забил свой пятый гол в пяти играх, и он в хорошей форме. У него напряжение в ноге. Он считал, что лучше не рисковать и покинуть поле на последние минуты матча.
Однако с ним все в порядке, и он готов ко вторнику”, – сказал Анчелотти.
Вчера Беллингем провел на поле 61 минуту, за которые оформил гол и ассист. На финальные полчаса встречи его заменил Дани Себальос.
Следующий матч "Реал" проведет 10 декабря против "Аталанты" в Лиге чемпионов.
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