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"У него напряжение в ноге": Анчелотти прокомментировал травму Беллингема и его готовность к Аталанте

Испания
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Вскоре очередной матч в Лиге чемпионов

"У него напряжение в ноге": Анчелотти прокомментировал травму Беллингема и его готовность к Аталанте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Жироной" в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

“Нам пришлось работать глубоко в начале, потому что они сильно прессинговали. Мы хорошо атаковали, а потом справились с преимуществом. Это хорошо. После гола Беллингема у нас было больше ясности и хороших идей, а во втором тайме немного нам стало лучше”, – сказал итальянец.

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Кроме этого наставник прокомментировал травму полузащитника Джуда Беллингема.

"Джуд забил свой пятый гол в пяти играх, и он в хорошей форме. У него напряжение в ноге. Он считал, что лучше не рисковать и покинуть поле на последние минуты матча.

Однако с ним все в порядке, и он готов ко вторнику”, – сказал Анчелотти.

Вчера Беллингем провел на поле 61 минуту, за которые оформил гол и ассист. На финальные полчаса встречи его заменил Дани Себальос.

Следующий матч "Реал" проведет 10 декабря против "Аталанты" в Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Жирона Джуд Беллингем
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Источник:
Офіційний сайт Реала
Опубликовал: Максим Кучер
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