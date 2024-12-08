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Повторил рекорд Бенземы. Полузащитник Реала забивает в пятом матче подряд
Отличная покупка мадридского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" забивает в пятом матче подряд.
Джуд Беллингем в матче против "Жироны" стал первым игроком "Реала", забившим в пяти матчах подряд Ла Лиги подряд. Последним таким игроком был Карим Бензема в марте и апреле 2021 года.
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В матче против "Жироны" Беллингем отметился голом и ассистом. "Реал" победил команду украинца Виктора Циганкова со счётом 3:0.
Джуд Беллингем в этом сезоне за "Реал" забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 17-ти играх во всех турнирах.
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Источник:BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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08.12.2024 в 14:31
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