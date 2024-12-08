Повторил рекорд Бенземы. Полузащитник Реала забивает в пятом матче подряд

Полузащитник "Реала" забивает в пятом матче подряд.

Джуд Беллингем в матче против "Жироны" стал первым игроком "Реала", забившим в пяти матчах подряд Ла Лиги подряд. Последним таким игроком был Карим Бензема в марте и апреле 2021 года.

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В матче против "Жироны" Беллингем отметился голом и ассистом. "Реал" победил команду украинца Виктора Циганкова со счётом 3:0.

Джуд Беллингем в этом сезоне за "Реал" забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 17-ти играх во всех турнирах.