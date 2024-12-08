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Повторил рекорд Бенземы. Полузащитник Реала забивает в пятом матче подряд

Испания
Обновлено

Отличная покупка мадридского клуба

Повторил рекорд Бенземы. Полузащитник Реала забивает в пятом матче подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" забивает в пятом матче подряд.

Джуд Беллингем в матче против "Жироны" стал первым игроком "Реала", забившим в пяти матчах подряд Ла Лиги подряд. Последним таким игроком был Карим Бензема в марте и апреле 2021 года.

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В матче против "Жироны" Беллингем отметился голом и ассистом. "Реал" победил команду украинца Виктора Циганкова со счётом 3:0.

Джуд Беллингем в этом сезоне за "Реал" забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 17-ти играх во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Термит (Київ)
08.12.2024 в 14:31
Може я чогось не розумію - але як можна забивати у п'яти матчах поспіль і забити всього 4 голи?
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1
0
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Комментарии 2
Термит (Київ)
08.12.2024 в 14:31
Може я чогось не розумію - але як можна забивати у п'яти матчах поспіль і забити всього 4 голи?
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
08.12.2024 в 14:39
в уа-футбол можно
Ответить
0
0

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