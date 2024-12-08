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Измеряется сотнями. Мбаппе достиг круглой отметки голов в топ-5 лигах
25-летний нападающий набирает достижений
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны" нападающий "Реала" Килиан Мбаппе принял участие в разгроме каталонцев. Он забил третий гол своей команды.
В общей сложности для француза этот мяч стал 200 в национальных чемпионатах, сообщает Opta.
Значительное количество он забил в Лиге 1: 175 голов за "ПСЖ" и 16 - в составе "Монако". Также на его счету уже девять голов за "Реал" в Примере.
200 - @KMbappe ???????? has reached 200 goals scored in top five European leagues (261 appearances):— OptaJose (@OptaJose) December 7, 2024
175 with PSG ????????
16 with Monaco ????⚪️
9 with Real Madrid ⚪️????
Milestone. ???? pic.twitter.com/HHBI01lRut
Сейчас Мбаппе делит третье место в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с Анте Будимиром ("Осасуна"). На первом и втором месте – представители "Барселона": Роберт Левандовский (16) и Рафинья (11).
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