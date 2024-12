Измеряется сотнями. Мбаппе достиг круглой отметки голов в топ-5 лигах

Во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны" нападающий "Реала" Килиан Мбаппе принял участие в разгроме каталонцев. Он забил третий гол своей команды.

В общей сложности для француза этот мяч стал 200 в национальных чемпионатах, сообщает Opta.

Значительное количество он забил в Лиге 1: 175 голов за "ПСЖ" и 16 - в составе "Монако". Также на его счету уже девять голов за "Реал" в Примере.

200 - @KMbappe ???????? has reached 200 goals scored in top five European leagues (261 appearances):



175 with PSG ????????

16 with Monaco ????⚪️

9 with Real Madrid ⚪️????



Milestone. ???? pic.twitter.com/HHBI01lRut