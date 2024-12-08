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Измеряется сотнями. Мбаппе достиг круглой отметки голов в топ-5 лигах

Испания
Обновлено

25-летний нападающий набирает достижений

Измеряется сотнями. Мбаппе достиг круглой отметки голов в топ-5 лигах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны" нападающий "Реала" Килиан Мбаппе принял участие в разгроме каталонцев. Он забил третий гол своей команды.

В общей сложности для француза этот мяч стал 200 в национальных чемпионатах, сообщает Opta.

Значительное количество он забил в Лиге 1: 175 голов за "ПСЖ" и 16 - в составе "Монако". Также на его счету уже девять голов за "Реал" в Примере.

Сейчас Мбаппе делит третье место в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с Анте Будимиром ("Осасуна"). На первом и втором месте – представители "Барселона": Роберт Левандовский (16) и Рафинья (11).

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Жирона
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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