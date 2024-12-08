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Травмировался в матче с Жироной: защитник Реала пропустит поединок против Аталанты в ЛЧ

Испания

Анчелотти подтвердил травму

Травмировался в матче с Жироной: защитник Реала пропустит поединок против Аталанты в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Реала" Ферлан Менди травмировался во вчерашнем матче против "Жироны". Он покинул поле на 81 минуте – вместо него появился Франсиско Гарсия.

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Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции заявил, что футболист получил мышечную травму.

Фабрицио Романо сегодня сообщил, что из-за этого повреждения француз пропустит матч Лиги чемпионов против "Аталанты". Он заплнирован на 10 декабря.

Также в лазарете команды находятся Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Родриго. В то же время Беллингем, который вчера травмировался, будет доступен на встречу против итальянцев во вторник.

Менди в этом сезоне провел 11 матчей в Ла Лиге (шесть в основе), пять – в Лиге чемпионов (все – в старте) и один в Суперкубке УЕФА.

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Реал (Мадрид) Жирона Ферлан Менди
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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