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Вернётся в следующем году. Тренера Барселоны дисквалифицировали в Ла Лиге
Тренера удалили судьи в матче против Бетиса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Барселоны" пропустит несколько матчей клуба в Ла Лиге.
В матче против "Реал Бетиса" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик получил красную карточку на 66-й минуте. По информации Mundo Deportivo, немецкий тренер дисквалифицирован на 2 матча.
"Арбитр Муньис Руис в протоколе записал, что красную карточку тренер получил за крики, жестикуляцию и протест против решения", - сообщил источник.
Согласно календарю Ла Лиги, Флик сможет вернуться на тренерскую скамью в январе 2025 года. Дисквалификация не распространится на Лигу Чемпионов и Суперкубок Испании.
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Матч "Реал Бетис – Барселона" закончился со счётом 2:2. "Барселона" лидирует в турнирной таблице набрав 38 очков за 17 игр.
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