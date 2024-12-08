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Вернётся в следующем году. Тренера Барселоны дисквалифицировали в Ла Лиге

Испания

Тренера удалили судьи в матче против Бетиса

Вернётся в следующем году. Тренера Барселоны дисквалифицировали в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Барселоны" пропустит несколько матчей клуба в Ла Лиге.

В матче против "Реал Бетиса" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик получил красную карточку на 66-й минуте. По информации Mundo Deportivo, немецкий тренер дисквалифицирован на 2 матча.

"Арбитр Муньис Руис в протоколе записал, что красную карточку тренер получил за крики, жестикуляцию и протест против решения", - сообщил источник.

Согласно календарю Ла Лиги, Флик сможет вернуться на тренерскую скамью в январе 2025 года. Дисквалификация не распространится на Лигу Чемпионов и Суперкубок Испании.

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Матч "Реал Бетис – Барселона" закончился со счётом 2:2. "Барселона" лидирует в турнирной таблице набрав 38 очков за 17 игр.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Bаrcelinius
08.12.2024 в 13:56
Судейка пдрс однозначно. Мог ведь и жёлтую для начала дать.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
08.12.2024 в 13:56
Судейка пдрс однозначно. Мог ведь и жёлтую для начала дать.
Ответить
0
1

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