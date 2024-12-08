Примера. Ла Реал перед Динамо громит Огурцов, Атлетик закрепился в зоне ЛЧ

Плохие новости для "Динамо". "Реал Сосьедад" после затяжного игрового кризиса начал подавать признаки жизни.

Сегодня команда Иманола Альгуасиля добыла 4-ю кряду победу.

"Леганес" по сути создал один момент за весь матч — это когда Ремиро из угла вытащил удар Оскара головой сразу после перерыва.

В остальном угрозы создавали только баски в быстрых атаках. Первый мяч придумал Серхио Гомес идеальным прострелом с левого фланга на Браиса. Второй — это уже подача со стандарта и подбор от Барренечеа. Третий — классическая контратака "веером" слева направо и финиш от капитана.

И это ведь не все, имел "Сосьедад" моменты и на 4-й, и на 5-й голы, но "Легу" выручал Дмитрович.

Благодаря победе баски с 24 очками поднялись на 6-е место в таблице. У "Леганеса" - 15 баллов, 15-я позиция и совсем другой уровень амбиций.

16-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Реал Сосьедад" - 0:3

Голы: Браис Мендес, 14, Барренечеа, 78, Оярсабаль, 90+2

"Леганес": Дмитрович — Розье, Серхио Гонсалес, Настасич, Хави Эрнандес — Тапиа (Мунир, 79), Нею — Диего Гарсия, Оскар, Сиссе (Крус, 56) — де ла Фуэнте

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Муньос (Хави Лопес, 31) — Кубо (Бекер, 78), Субименди (Оласагасти, 50), Сучич, Серхио Гомес (Барренечеа, 77) — Браис Мендес, Оярсабаль

Предупреждения: Розье, 70, Нею, 75 — Муньос, 27, Браис Мендес, 70

Честное слово, если бы все матчи проводили на "Сан Мамесе", Бильбао, вероятно, стал бы чемпионом Испании.

На неделе "Атлетик" на своем поле обыграл "Реал", а теперь одолел и "Вильярреал", который в этом сезоне замахивается на место в зоне ЛЧ.

Все справедливо, баски были острее, конкретнее, эффективнее.

Паредес открыл счет после подачи с углового уже на 15-й минуте.

"Желтая субмарина" создала в ответ несколько шансов, но гол Гейе был из офсайда, а удар Пино после подачи Баэны блестяще отбил Агирресабала.

Уже во втором тайме Бильбао и таких моментов сопернику не позволял, связывая прессингом высоко в центре поля, а когда "Вильярреал" впридачу начал уставать — пошли контратаки. Иньяки Уильямс дважды прорвался на ворота по месту правого инсайда — один раз пробил плохо, и Конде отбил. А вот на 69-й минуте после передачи на ход от Сансета умудрился так забить гол, что вратарь еще и травму получил.

На том интрига в матче и умерла.

В таблице после победы у "Атлетика" стало 32 очка, это 4-е место. У "Вильярреала" 26 баллов и 5-я строчка, но у "Подводников" также есть игра в запасе, так что борьба за ТОП-4 вся впереди.

16-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Вильярреал" - 2:0

Голы: Паредес, 15, Уильямс, 69

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче — де Галларета (Весга, 85), Прадос (Яуресигар, 68) — Уильямс (Серрано, 85), Сансет, Беренгер (Нико Уильямс, 60) — Гурусета (Унаи Гомес, 68)

"Вильярреал": Конде (Луис Жуниор, 73) — Фемения, Альбиоль, Логан Кошта, Бернат — Пино (Денис Суарес, 75), Комесанья, Парехо (Айосе Перес, 46), Баэна — Гейе, Барри (Жерар Морено, 46, Кабанес, 90+3)

Предупреждения: Сансет, 55, Прадос, 68 — Комесанья, 35