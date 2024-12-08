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Лунин на месте, но не номер один. Реал определился с заявкой на матч ЛЧ
Матч состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" показал заявку на матч Лиги Чемпионов.
Андрей Лунин попал в заявку на поединок против "Аталанты", но не факт, что сыграет. Ведь есть Куртуа. Также в заявке есть Винисиус Жуниор, который восстанавливается от травмы.
Полная заявка:
????✅ Our squad for the match!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) December 8, 2024
???? @Atalanta_BC#UCL pic.twitter.com/vG5mvRV0VR
"Реал" сыграет с "Аталантой" 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
В данный момент "Реал" занимает 24-е место, набрав 6 очков в 5-ти матчах."Аталанта" - пятая с 11-ю баллами.
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