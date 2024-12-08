Лунин на месте, но не номер один. Реал определился с заявкой на матч ЛЧ

"Реал" показал заявку на матч Лиги Чемпионов.

Андрей Лунин попал в заявку на поединок против "Аталанты", но не факт, что сыграет. Ведь есть Куртуа. Также в заявке есть Винисиус Жуниор, который восстанавливается от травмы.

Полная заявка:

"Реал" сыграет с "Аталантой" 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

В данный момент "Реал" занимает 24-е место, набрав 6 очков в 5-ти матчах."Аталанта" - пятая с 11-ю баллами.