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Лунин на месте, но не номер один. Реал определился с заявкой на матч ЛЧ

Испания

Матч состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени

Лунин на месте, но не номер один. Реал определился с заявкой на матч ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" показал заявку на матч Лиги Чемпионов.

Андрей Лунин попал в заявку на поединок против "Аталанты", но не факт, что сыграет. Ведь есть Куртуа. Также в заявке есть Винисиус Жуниор, который восстанавливается от травмы.

Полная заявка:

"Реал" сыграет с "Аталантой" 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

В данный момент "Реал" занимает 24-е место, набрав 6 очков в 5-ти матчах."Аталанта" - пятая с 11-ю баллами.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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