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Битва за место в зоне ЛЧ остается за басками. Атлетик - Вильярреал 2:0. Видео голов и обзор матча

Испания

Важные три очка

Битва за место в зоне ЛЧ остается за басками. Атлетик - Вильярреал 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" переиграл "Вильярреал" в домашнем поединке 16-го тура чемпионата Испании.

Победу баскам принесли голы Айтора Паредеса и Иньяки Уильямса.

В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетик" укрепился на 4-м месте, имея в активе 32 очка. "Вильярреал" - 5-й с 26-ю баллами.

Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Вильярреал" - 2:0

Голы: Паредес, 15, Уильямс, 69

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