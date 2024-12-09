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Битва за место в зоне ЛЧ остается за басками. Атлетик - Вильярреал 2:0. Видео голов и обзор матча
Важные три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" переиграл "Вильярреал" в домашнем поединке 16-го тура чемпионата Испании.
Победу баскам принесли голы Айтора Паредеса и Иньяки Уильямса.
В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетик" укрепился на 4-м месте, имея в активе 32 очка. "Вильярреал" - 5-й с 26-ю баллами.
Бильбао. "Сан Мамес"
"Атлетик" - "Вильярреал" - 2:0
Голы: Паредес, 15, Уильямс, 69
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