Один из клубов Ла Лиги хочет подписать Марсело

Один из испанских клубов, выступающий в Примере, стремится подписать бывшего звездного защитника мадридского "Реала" Марсело. 36-летний бразилец сейчас находится без клуба.

Заметим, что последним клубом Марсело был его родной "Флуминенсе", однако руководство команды и игрок договорились о расторжении контракта по соглашению обеих сторон.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, "Леганес" заинтересован в подписании Марсело. Испанский клуб уже связался с окружением экс-защитника "Реала", чтобы обсудить возможный переход в ближайшее время.

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Напомним, что ранее Марсело играл в Испании за "Реал" в течение 15 лет в период с 2007 года до 2022 года. Вместе с мадридским клубом бразилец выиграл 6 титулов Ла Лиги и 5 трофеев Лиги чемпионов в частности.