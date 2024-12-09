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Победный гол Гризманна в матче против Севильи вошел в клубную историю Атлетико

Испания

Француз забил юбилейный гол своей команды в Ла Лиге

Победный гол Гризманна в матче против Севильи вошел в клубную историю Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В результативном матче 16-го тура Ла Лиги между мадридским "Атлетико" и "Севильей" (4:3) было установлено историческое достижение "матрасников" в чемпионате Испании.

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Гол 33-летнего французского нападающего Антуана Гризманна в конце игры в ворота андалусийской команды стал 5000-м для "Атлетико" в рамках Примеры. А для самого Гризманна этот гол стал седьмым в этом сезоне Ла Лиги.

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Также добавим, что на данный момент "Атлетико" занимает третье место в чемпионате Испании с 35 очками после 16-ти сыгранных туров. Команда Диего Симеоне отстает от лидера Ла Лиги, "Барселоны", лишь на три очка, имея одну игру в запасе.

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Чемпионат Испании
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Опубликовал: Андрей Журба
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