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"У меня были некоторые проблемы, но...". Мбаппе рассказал о своем психологическом состоянии

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"У меня были некоторые проблемы, но...". Мбаппе рассказал о своем психологическом состоянии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе опроверг слухи о своей депрессии, но при этом отметил наличие определенных проблем.

"Конечно, у меня были некоторые проблемы, некоторое истощение, некоторые неприятности, но я не в депрессии, и люди не должны так говорить, потому что многие люди на самом деле страдают от этого", - сказал Мбаппе в интервью Clique TV.

Напомним, Мбаппе получил шквал критики от футбольной общественности за неудачное начало сезона в первом сезоне в "Реале".

На счету Килиана 11 голов и 2 результативных передачи в 21 матче во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) интервью Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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