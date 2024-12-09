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"У меня были некоторые проблемы, но...". Мбаппе рассказал о своем психологическом состоянии
Все в порядке
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе опроверг слухи о своей депрессии, но при этом отметил наличие определенных проблем.
"Конечно, у меня были некоторые проблемы, некоторое истощение, некоторые неприятности, но я не в депрессии, и люди не должны так говорить, потому что многие люди на самом деле страдают от этого", - сказал Мбаппе в интервью Clique TV.
Напомним, Мбаппе получил шквал критики от футбольной общественности за неудачное начало сезона в первом сезоне в "Реале".
На счету Килиана 11 голов и 2 результативных передачи в 21 матче во всех турнирах.
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