"Это не случайность". Симеоне прокомментировал невероятный камбэк в поединке с Севильей

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями после волевой победы над "Севильей" в матче Ла Лиги (4:3), в которому его команда уступала со счетом 1:3.

"Сегодня важно то, что команда показала свою игру. Мы знали о переходных фазах соперника, но у нас были момента от Гризманна, был неназначен пенальти на Галлахере. Но после первого гола Гризманна команда продолжила искать счастья в атаке, а те, кто вышел на поле, знали, как достичь того, что нам нужно.

Мы должны продолжать совершенствоваться, мы продолжаем работать как единое целое, и я рад, что те, кто появляется с замены, делают это. Это не случайность, потому что команда развивается и верит в то, что делает", - приводит слова Симеоне Marca.