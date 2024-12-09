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"Это не случайность". Симеоне прокомментировал невероятный камбэк в поединке с Севильей

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Отдельно Чоло отметил запасных

"Это не случайность". Симеоне прокомментировал невероятный камбэк в поединке с Севильей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями после волевой победы над "Севильей" в матче Ла Лиги (4:3), в которому его команда уступала со счетом 1:3.

"Сегодня важно то, что команда показала свою игру. Мы знали о переходных фазах соперника, но у нас были момента от Гризманна, был неназначен пенальти на Галлахере. Но после первого гола Гризманна команда продолжила искать счастья в атаке, а те, кто вышел на поле, знали, как достичь того, что нам нужно.

Мы должны продолжать совершенствоваться, мы продолжаем работать как единое целое, и я рад, что те, кто появляется с замены, делают это. Это не случайность, потому что команда развивается и верит в то, что делает", - приводит слова Симеоне Marca.

После 16 сыгранных игр в чемпионате Испании "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице, имея 35 очков.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Севилья
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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