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Звездный хавбек Барселоны потерял зуб во время матча

Испания

Вот это эпизод

Звездный хавбек Барселоны потерял зуб во время матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 16-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Барселоной", который закончился результативной ничьей со счетом 2:2, хавбек каталонского клуба Дани Ольмо потерял зуб во время борьбы с Марком Бартрой за владение мячом.

Этот эпизод попал в объектив телекамер во время прямой трансляции игры.

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Добавим, что в этом сезоне Дани Ольмо провел 12 матчей за "Барселону", в которых ему удалось забить 6 голов. 26-летний испанский полузащитник присоединился к каталонскому клубу из "Лейпцига" летом за 55 миллионов евро.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Андрей Журба
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