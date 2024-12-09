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Звездный хавбек Барселоны потерял зуб во время матча
Вот это эпизод
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 16-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Барселоной", который закончился результативной ничьей со счетом 2:2, хавбек каталонского клуба Дани Ольмо потерял зуб во время борьбы с Марком Бартрой за владение мячом.
Этот эпизод попал в объектив телекамер во время прямой трансляции игры.
Дані Ольмо в боротьбі з Марком Бартрою лишився без зуба. Відео: Megogo Спорт pic.twitter.com/HCxpRu7hwZ— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 9, 2024
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Добавим, что в этом сезоне Дани Ольмо провел 12 матчей за "Барселону", в которых ему удалось забить 6 голов. 26-летний испанский полузащитник присоединился к каталонскому клубу из "Лейпцига" летом за 55 миллионов евро.
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