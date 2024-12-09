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Прошлогодний соперник для Барсы, новый опыт для мадридцев. Известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании
Интересное совпадение
Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) опубликовала результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании.
По ее итогам "Барселоне" предстоит во втором сезоне подряд сыграть с "Барбастро", "Атлетико" отправится к "Марбелье", а "Реалу" достался обидчик "Алавеса" в прошлом круге - "Депортиво Минера".
Полные результаты жеребьевки:
- "Барбастро" - "Барселона"
- "Понтеведра" - "Мальорка"
- "Депортива Минера" - "Реал Мадрид"
- "УД Логроньес" - "Атлетик"
- "Марбелья" - "Атлетико"
- "Оуренсе" - "Вальядолид"
- "Понферрадина" - "Реал Сосьедад"
- "Гранада" - "Хетафе"
- "Уэска" - "Бетис"
- "Расинг" - "Сельта"
- "Расинг Ферроль" - "Райо Вальекано"
- "Альмерия" - "Севилья"
- "Эльденсе" - "Валенсия"
- "Эльче" - "Лас-Пальмас"
- "Картахена" - "Леганес"
- "Тенерифе" - "Осасуна"
Матчи 1/16 финала Кубка Испании состоятся 4 и 5 января.
???? ???????????????????????????? | Estos son ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? de dieciseisavos de final de la #CopaDelReyMAPFRE.— RFEF (@rfef) December 9, 2024
???? Tienes toda la información en https://t.co/tP49bAAmLX y puedes volver a ver el sorteo completo aquí: https://t.co/vQyAfAJ1ZQ
#LaCopaMola???? pic.twitter.com/jbKFd8ZVYy
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