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Прошлогодний соперник для Барсы, новый опыт для мадридцев. Известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании

Испания

Интересное совпадение

Прошлогодний соперник для Барсы, новый опыт для мадридцев. Известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) опубликовала результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании.

По ее итогам "Барселоне" предстоит во втором сезоне подряд сыграть с "Барбастро", "Атлетико" отправится к "Марбелье", а "Реалу" достался обидчик "Алавеса" в прошлом круге - "Депортиво Минера".

Полные результаты жеребьевки:

  • "Барбастро" - "Барселона"
  • "Понтеведра" - "Мальорка"
  • "Депортива Минера" - "Реал Мадрид"
  • "УД Логроньес" - "Атлетик"
  • "Марбелья" - "Атлетико"
  • "Оуренсе" - "Вальядолид"
  • "Понферрадина" - "Реал Сосьедад"
  • "Гранада" - "Хетафе"
  • "Уэска" - "Бетис"
  • "Расинг" - "Сельта"
  • "Расинг Ферроль" - "Райо Вальекано"
  • "Альмерия" - "Севилья"
  • "Эльденсе" - "Валенсия"
  • "Эльче" - "Лас-Пальмас"
  • "Картахена" - "Леганес"
  • "Тенерифе" - "Осасуна"

Матчи 1/16 финала Кубка Испании состоятся 4 и 5 января.

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