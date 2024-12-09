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Голкипер Вильярреала избежал страшного разрыва крестообразных связок и выбыл на два месяца
Неприятная потеря для Марселино
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Вильярреал" потерпел выездное поражение от "Атлетика Бильбао" со счетом 0:2. Впрочем, это была не единственная неприятная новость для фанатов "желтой субмарины", поскольку во втором тайме получил травму основной голкипер Диего Конде, которого заменил Луис Жуниор.
По информации медицинского штаба клуба, вратарь получил растяжение боковой внутренней связки правого колена второй степени, избежав разрыва крестообразных связок. Ожидается, что 26-летний голкипер будет недоступен для Марселино в течение двух месяцев.
Добавим, что в этом сезоне Диего Конде провел 15 матчей, где лишь однажды он сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 25 голов.
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