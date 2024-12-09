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Безумная реакция клуба из четвертой лиги Испании на жеребьевку Кубка Короля, когда им выпал Реал

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Безумная реакция клуба из четвертой лиги Испании на жеребьевку Кубка Короля, когда им выпал Реал

Фото з відкритих джерел

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В соцсетях активно распространяется видео с бешеной реакцией футболистов "Депортиво Минера" из четвертой лиги Испании, когда они узнали, что получили мадридский "Реал" в качестве соперника в 1/16 финала Кубка Испании.

Напомним, что в предыдущем раунде Кубка "Депортиво Минера" прошли "Алавес" из высшего дивизиона Испании, одержав драматическую победу в серии послематчевых пенальти (2:2; 4:2 по пен.).

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Интересен тот факт, что общая стоимость состава "Депортиво Минера", по версии портала Transfermarkt, составляет всего 1,38 миллионов евро и почти в тысячу раз меньше, чем стоимость состава "Реала" — 1,36 миллиардов евро.

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Источник:
La 7 Deportes
Опубликовал: Андрей Журба
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