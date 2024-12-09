Тренер Барселоны решил внести некоторые изменения в тренировочный процесс команды

Наставник "Барселоны" Ханси Флик решил внести некоторые коррективы в тренировки игроков.

Основной причиной спада формы, по словам тренерского штаба, является физическая усталость игроков и потеря соревновательного напряжения. Чтобы решить эту проблему, Флик решил изменить тренировочный процесс. На этой неделе футболисты "Барселоны" больше времени будут уделять восстановлению сил в тренажерном зале, а не традиционным тренировкам на поле.

Такой подход имеет целью помочь игрокам восстановить физические кондиции перед важным матчем Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 11 декабря.