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Тренер Барселоны решил внести некоторые изменения в тренировочный процесс команды

Испания

Футболисты больше времени будут уделять восстановлению сил

Тренер Барселоны решил внести некоторые изменения в тренировочный процесс команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Ханси Флик решил внести некоторые коррективы в тренировки игроков.

Основной причиной спада формы, по словам тренерского штаба, является физическая усталость игроков и потеря соревновательного напряжения. Чтобы решить эту проблему, Флик решил изменить тренировочный процесс. На этой неделе футболисты "Барселоны" больше времени будут уделять восстановлению сил в тренажерном зале, а не традиционным тренировкам на поле.

Такой подход имеет целью помочь игрокам восстановить физические кондиции перед важным матчем Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 11 декабря.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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