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Тренер Барселоны решил внести некоторые изменения в тренировочный процесс команды
Футболисты больше времени будут уделять восстановлению сил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханси Флик решил внести некоторые коррективы в тренировки игроков.
Основной причиной спада формы, по словам тренерского штаба, является физическая усталость игроков и потеря соревновательного напряжения. Чтобы решить эту проблему, Флик решил изменить тренировочный процесс. На этой неделе футболисты "Барселоны" больше времени будут уделять восстановлению сил в тренажерном зале, а не традиционным тренировкам на поле.
Такой подход имеет целью помочь игрокам восстановить физические кондиции перед важным матчем Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 11 декабря.
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