Примера. Хетафе – Эспаньол 1:0. Битва за 6 очков в пользу хозяев

Перед матчем команды имели в своем активе по 13 очков и делили 17-18 место в турнирной таблице. Поэтому игра была очень важной для обоих коллективов.

Матч получился нервным с большим количеством фолов и предупреждений и минимумом голевых моментов. Уже на старте встречи хозяевам удалось отличиться. Это Родригес точно пробил головой в ближний угол ворот Гарсии после подачи Мильи с правого фланга. После этого обе команды создали по несколько полумоментов, которые в итоге результативными не стали.

Таким образом, "Хетафе" имеет в своем активе 16 очков и поднимается в турнирной таблице на 15 позицию, а "Эспаньол" остался с 13 очками в зоне вылета.

16-й тур Примеры. Хетафе. "Колисеум"

"Хетафе" - "Эспаньол" - 1:0

Голы: Родригес, 9

"Хетафе": Сория – Иглесиас, Джене, Альдерете, Рико – Нём, Милья, Арамбарри, Гомес да Коста (Патрик, 76) – Родригес (Илдирим, 75), Уче (Сантьяго, 82).

"Эспаньол": Гарсия – Эль-Хилали (Техеро, 79), Гомес, Кабрера, Оливан – Пуадо, Кралл, Лосано, Смит (Шеддира, 46), Хофре (Рока, 70) – Кардона (Велис, 79).

Предупреждения: Хофре, 5, Альдерете, 29, Арамбарри, 42, Эль-Хилали, 58, Кабрера, 65, Года, 82, Патрик, 83, Гомес, 90, Оливан, 90.