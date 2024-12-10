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Решающий гол воспитанника Реала. Хетафе - Эспаньол 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания

Битва за шесть очков

Решающий гол воспитанника Реала. Хетафе - Эспаньол 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" с трудом переиграл "Эспаньол" в домашнем поединке 16-го тура чемпионата Испании.

Победу хозяевам принес быстрый гол арендованного у "Реала" Альваро Родригеса.

В турнирной таблице Ла Лиги "Хетафе" поднялся на 15-е место, "Эспаньол" остался 18-м.

Хетафе. "Колисеум"

"Хетафе" - "Эспаньол" - 1:0

Голы: Родригес, 9

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