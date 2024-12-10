Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решающий гол воспитанника Реала. Хетафе - Эспаньол 1:0. Видео гола и обзор матча
Битва за шесть очков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Хетафе" с трудом переиграл "Эспаньол" в домашнем поединке 16-го тура чемпионата Испании.
Победу хозяевам принес быстрый гол арендованного у "Реала" Альваро Родригеса.
В турнирной таблице Ла Лиги "Хетафе" поднялся на 15-е место, "Эспаньол" остался 18-м.
Хетафе. "Колисеум"
"Хетафе" - "Эспаньол" - 1:0
Голы: Родригес, 9
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Эмоциональная игра в Житомире, Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым. Главные новости за 9 декабря
- Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
- Полесье не побеждает с октября. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Жирона — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000