Клубы Саудовской Аравии хотят подписывать молодых талантов из Испании

Клубы Саудовской Аравии будут пытаться переманить в свой чемпионат лучших молодых талантов из ведущих испанских академий. Ранее они уже подписывали перспективных испанцев, но теперь они серьезно нацелились на рынок игроков, выступающих на юношеском уровне

Согласно информации от издания EsportBase, саудовские скауты сейчас работают над тем, чтобы забрать к себе четырех игроков из мадридских академий. Они следят за 18-летним воспитанником "Атлетико" Давидом Арсой и за тремя воспитанниками "Реала": Уго де Льяносом, Альваро Гинесом и Полем Фортуни.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Четверо вышеупомянутых игроков будут играть в новой юношеской лиге U21, которая будет создана в 2025 году. Каждый из этих молодых талантов может выбрать клуб, с которым захочет подписать контракт, имея опцию игры за основную команду. На данный момент известно, что саудовские клубы уже презентовали им свои предложения.

Добавим, что одним из первых похожих трансферов в Саудовский Про-лиге стал переход перспективного Габри Вейги из "Сельты" в "Аль-Ахли" летом 2023 года за 30 миллионов евро.