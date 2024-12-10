Ван дер Варт: Роналду прислал мне фото своего пениса, так что теперь знаю, как он выглядит

Недавно в СМИ Рафаэль Ван дер Варт в шутку охарактеризовал трудолюбие Криштиану Роналду, отметив, что это единственный игрок, чей пенис он никогда не видел. Кроме того, он также упрекнул португальца за чрезмерный эгоизм, где нападающий был одержим собственными голами. 39-летний форвард не остался в стороне, коротко прокомментировав "Кто этот парень?".

Нидерландец все же развил дальнейшую тему относительно Роналду. Экс-игрока "Реала" попросили прояснить его высказывания и реакцию португальца на эту ситуацию, где Рафаэль Ван дер Варт снова не обошелся без своих шуток.

"Да, знаете, я просто хотел сказать по-доброму, что он первым пришел и последним ушел. Но теперь он прислал мне фото своего пениса, и теперь я знаю, как он выглядит. (Относительно эгоистичного поведения на поле) Я хотел сказать, что это очень хорошо. Нападающие, в частности, имеют эту проблему. Им нужны голы, чтобы действительно достичь абсолютной вершины. Было фантастически играть с ним, и все хотели знать, какой он. Я хотел сказать это в хорошем смысле, но там (в Португалии) у них нет чувства юмора", - цитирует слова нидерландца Mundo Deportivo.

Отметим, что Роналду и ван дер Варт вместе выступали за "Реал" в сезоне 2009/10.