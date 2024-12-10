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Капитан Валенсии из-за травмы выбыл до конца года

Испания
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Неприятная потеря для Барахи

Капитан Валенсии из-за травмы выбыл до конца года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хосе Луис Гайя получил травму в первом тайме матча против "Райо Вальекано", хотя и продержался до перерыва. В раздевалке он сказал Барахе и его тренерскому штабу, что испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии и не сможет продолжать игру.

Капитан "летучих мышей" прошел обследование, которое показало, что у него микроразрыв правого подколенного сухожилия, а это означает, что он выбывает на 2-3 недели. По информации Marca, он пропустит оставшиеся матчи 2024 года и, как ожидается, испанец появится в отложенном матче против "Реала", который сейчас запланирован на 2 января.

Добавим, что в этом сезоне Хосе Луис Гайя сыграл 5 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
Валенсія
Опубликовал: Александр Гресь
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