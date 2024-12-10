Ключевой игрок Валенсии получил повреждение, из-за которого он пропустит около трех недель

Очередную кадровую потерю имеет Рубен Бараха. Георгий Мамардашвили в первой половине игры против "Райо Вальекано" имел дискомфорт, что вызвало тревогу среди тренерского штаба команды, но он выстоял и смог доиграть матч.

Сегодня же поступило неприятное известие от медицинской службы "Валенсии". "Летучие мыши" информируют, что у 24-летнего голкипера диагностирована травма прямой бедренной кости правой ноги. По информации Marca, грузин выбывает из строя минимум на три недели. Его место в воротах займет Столе Димитриевски.

Добавим, что в этом сезоне Георгий Мамардашвили провел 14 матчей, из которых 3 отыграл на ноль, пропустив в общей сложности 22 гола.