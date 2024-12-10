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Хавбек Реала рассказал о своем состоянии после грубой ошибки в поединке Ла Лиги
Переживания третьего вице-капитана "сливочных"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признался, что испытывал проблемы со сном после ошибки, допущенной в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (1:2).
"Несколько игр назад я допустил очень важную ошибку, которая никогда не случалась со мной раньше. И в ту ночь у меня были проблемы со сном.
Но я должен двигаться вперед и показать, что я один из капитанов", — сказал уругваец.
На счету Вальверде 4 забитых мяча и 2 ассиста в 22 играх в текущем сезоне.
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