Хавбек Реала рассказал о своем состоянии после грубой ошибки в поединке Ла Лиги

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признался, что испытывал проблемы со сном после ошибки, допущенной в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (1:2).

"Несколько игр назад я допустил очень важную ошибку, которая никогда не случалась со мной раньше. И в ту ночь у меня были проблемы со сном.

Но я должен двигаться вперед и показать, что я один из капитанов", — сказал уругваец.