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Ключевой защитник Барселоны готов сыграть в следующем матче - он пропустил более пяти месяцев

Испания

Успел до конца года

Ключевой защитник Барселоны готов сыграть в следующем матче - он пропустил более пяти месяцев

Fabrizio Romano

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо вернулся в строй.

По информации пресс-службы каталонского клуба, 25-летний футболиста включен в заявку "блауграны" на матч шестого тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

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В последний раз Рональд выходил на поле более пяти месяцев назад - в игре за национальную сборную Уругвая против Бразилии в рамках Кубка Америки. С тех пор он восстанавливался после тяжелой травмы подколенного сухожилья.

Поединок "Боруссия" Дортмунд - "Барселона" состоится 11 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Барселона травма Рональд Араухо
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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 17:03
Это хорошо. Правый фланг защиты привозилы Кунде теперь под контролем..
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 17:03
Это хорошо. Правый фланг защиты привозилы Кунде теперь под контролем..
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
10.12.2024 в 16:33
Це добре. Привозила повертається
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0
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