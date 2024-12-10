Ключевой защитник Барселоны готов сыграть в следующем матче - он пропустил более пяти месяцев

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо вернулся в строй.

По информации пресс-службы каталонского клуба, 25-летний футболиста включен в заявку "блауграны" на матч шестого тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

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В последний раз Рональд выходил на поле более пяти месяцев назад - в игре за национальную сборную Уругвая против Бразилии в рамках Кубка Америки. С тех пор он восстанавливался после тяжелой травмы подколенного сухожилья.

Поединок "Боруссия" Дортмунд - "Барселона" состоится 11 декабря, в 22:00 по киевскому времени.