Английские топ-клубы готовы вести борьбу с Барселоной за подписание талантливого форварда из Лиги 1

Английские топ-клубы и "Барселона" заинтересованы в подписании талантливого форварда из французкой Лиги 1.

Согласно последним сообщениям от издания Mundo Deportivo, "Барселона" ведет серьезную борьбу с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за бесплатный переход форварда "Лилля" Джонатана Дэвида следующим летом.

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24-летний канадский нападающий в течение длительного времени находится на радаре каталонского клуба, однако они еще не определились с тем, стоит ли его подписывать в роли возможной замены Роберту Левандовскому, который до сих пор продолжает выступать на самом высоком уровне и показывает выдающуюся игру. Ранее Дэвид открыто говорил, что он мечтает играть за "Барселону".

Английские клубы также не пасут задних, ведь обе вышеупомянутые команды хотят усилиться нападающим.

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Отметим, что в этом сезоне Джонатан Дэвид успел забить 17 голов и отдать три ассиста в 23 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Его контракт истекает в конце текущего сезона, и разговоры о его возможном продлении продолжаются.