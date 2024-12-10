  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Английские топ-клубы готовы вести борьбу с Барселоной за подписание талантливого форварда из Лиги 1
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английские топ-клубы готовы вести борьбу с Барселоной за подписание талантливого форварда из Лиги 1

Испания

Игрок становится одним из самых желанных нападающих в преддверии лета

Английские топ-клубы готовы вести борьбу с Барселоной за подписание талантливого форварда из Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английские топ-клубы и "Барселона" заинтересованы в подписании талантливого форварда из французкой Лиги 1.

Согласно последним сообщениям от издания Mundo Deportivo, "Барселона" ведет серьезную борьбу с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за бесплатный переход форварда "Лилля" Джонатана Дэвида следующим летом.

Читайте такжеИзвестный журналист опроверг слухи, связывающие звездного нападающего Лилля с переходом в Интер

24-летний канадский нападающий в течение длительного времени находится на радаре каталонского клуба, однако они еще не определились с тем, стоит ли его подписывать в роли возможной замены Роберту Левандовскому, который до сих пор продолжает выступать на самом высоком уровне и показывает выдающуюся игру. Ранее Дэвид открыто говорил, что он мечтает играть за "Барселону".

Английские клубы также не пасут задних, ведь обе вышеупомянутые команды хотят усилиться нападающим.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что в этом сезоне Джонатан Дэвид успел забить 17 голов и отдать три ассиста в 23 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Его контракт истекает в конце текущего сезона, и разговоры о его возможном продлении продолжаются.

По теме
yellow-arrow
Испанское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-тесты футболистов
yellow-arrow
Барселона оказалась в финансовой ловушке: угроза новых убытков и проблемы с регистрацией игроков
yellow-arrow
Ключевой защитник Барселоны готов сыграть в следующем матче - он пропустил более пяти месяцев
Арсенал (Лондон) Барселона Манчестер Юнайтед Лилль Джонатан Дэвид
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости