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Английские топ-клубы готовы вести борьбу с Барселоной за подписание талантливого форварда из Лиги 1
Игрок становится одним из самых желанных нападающих в преддверии лета
Getty Images/Global Images Ukraine
Английские топ-клубы и "Барселона" заинтересованы в подписании талантливого форварда из французкой Лиги 1.
Согласно последним сообщениям от издания Mundo Deportivo, "Барселона" ведет серьезную борьбу с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за бесплатный переход форварда "Лилля" Джонатана Дэвида следующим летом.
24-летний канадский нападающий в течение длительного времени находится на радаре каталонского клуба, однако они еще не определились с тем, стоит ли его подписывать в роли возможной замены Роберту Левандовскому, который до сих пор продолжает выступать на самом высоком уровне и показывает выдающуюся игру. Ранее Дэвид открыто говорил, что он мечтает играть за "Барселону".
Английские клубы также не пасут задних, ведь обе вышеупомянутые команды хотят усилиться нападающим.
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Отметим, что в этом сезоне Джонатан Дэвид успел забить 17 голов и отдать три ассиста в 23 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Его контракт истекает в конце текущего сезона, и разговоры о его возможном продлении продолжаются.
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