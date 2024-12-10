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Барселона оказалась в финансовой ловушке: угроза новых убытков и проблемы с регистрацией игроков
Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Финансовые проблемы "Барселоны" обострились. Несмотря на ранее объявленные убытки в 91 миллион евро, клуб может столкнуться с еще большими потерями.
Основной проблемой остается невыполнение условий сделки по продаже 49% акций Barca Vision. Хотя ожидалось, что этот договор принесет клубу 150 миллионов евро, инвесторы так и не появились. Это привело к тому, что "Барса" не только не получила ожидаемых средств, но и столкнулась с обесцениванием собственной доли акций Barca Vision. По оценкам экспертов, общие убытки от этой сделки могут достичь 200 миллионов евро.
Финансовые трудности уже повлияли на возможность клуба зарегистрировать новых игроков.
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