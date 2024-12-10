  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона оказалась в финансовой ловушке: угроза новых убытков и проблемы с регистрацией игроков
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона оказалась в финансовой ловушке: угроза новых убытков и проблемы с регистрацией игроков

Испания

Что случилось?

Барселона оказалась в финансовой ловушке: угроза новых убытков и проблемы с регистрацией игроков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Финансовые проблемы "Барселоны" обострились. Несмотря на ранее объявленные убытки в 91 миллион евро, клуб может столкнуться с еще большими потерями.

Основной проблемой остается невыполнение условий сделки по продаже 49% акций Barca Vision. Хотя ожидалось, что этот договор принесет клубу 150 миллионов евро, инвесторы так и не появились. Это привело к тому, что "Барса" не только не получила ожидаемых средств, но и столкнулась с обесцениванием собственной доли акций Barca Vision. По оценкам экспертов, общие убытки от этой сделки могут достичь 200 миллионов евро.

Финансовые трудности уже повлияли на возможность клуба зарегистрировать новых игроков.

Читайте такжеКлючевой защитник Барселоны готов сыграть в следующем матче - он пропустил более пяти месяцев
По теме
yellow-arrow
Испанское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-тесты футболистов
yellow-arrow
Ключевой защитник Барселоны готов сыграть в следующем матче - он пропустил более пяти месяцев
yellow-arrow
Английские топ-клубы готовы вести борьбу с Барселоной за подписание талантливого форварда из Лиги 1
Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
10.12.2024 в 16:53
Активы дешевеют, падает финансовый рейтинг, кредитные линии дорожают… Барселону дешевле просто пристрелить
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
10.12.2024 в 16:53
Активы дешевеют, падает финансовый рейтинг, кредитные линии дорожают… Барселону дешевле просто пристрелить
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
10.12.2024 в 16:30
Зараз прискаче Алєнь і буде в істериці визжати: "Ета інфармація нє саатвєтствуєт дєйствітєльнасті! Ви всьо врьотє!"
Ответить
0
1
avatar
Bаrcelinius
10.12.2024 в 17:07
А тем временем два скунса, ты и ода, уже приползли.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости