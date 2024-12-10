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Испанское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-тесты футболистов

Испания

Снова скандал

Испанское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-тесты футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar Ortiz/Europa Press

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Испанское антидопинговое агентство (CELAD) оказалось в центре масштабного скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-тестов футболистов.

За последние 18 месяцев был выявлен ряд грубых нарушений, которые поставили под сомнение эффективность работы агентства и даже угрожали участию испанских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По данным Relevo, оказалось, что между 2017 и 2021 годами CELAD заархивировало по меньшей мере 11 случаев положительных допинг-тестов футболистов, не начав надлежащих расследований. Причиной такого решения стали так называемые "медицинские обоснования", которые агентство принимало без дополнительной проверки. Это является грубым нарушением установленных правил.

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Испания
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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