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Испанское антидопинговое агентство скрывало положительные допинг-тесты футболистов
Снова скандал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar Ortiz/Europa Press
Испанское антидопинговое агентство (CELAD) оказалось в центре масштабного скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-тестов футболистов.
За последние 18 месяцев был выявлен ряд грубых нарушений, которые поставили под сомнение эффективность работы агентства и даже угрожали участию испанских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
По данным Relevo, оказалось, что между 2017 и 2021 годами CELAD заархивировало по меньшей мере 11 случаев положительных допинг-тестов футболистов, не начав надлежащих расследований. Причиной такого решения стали так называемые "медицинские обоснования", которые агентство принимало без дополнительной проверки. Это является грубым нарушением установленных правил.
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