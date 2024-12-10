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Звезда Барселоны в январе может покинуть клуб бесплатно, если футболист не будет зарегистрирован
Клуб рискует потерять инвестиции в размере 55 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" оказался перед серьезной проблемой: клуб до конца года должен найти дополнительные финансовые ресурсы, чтобы зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо, который перешел в команду летом этого года.
Ситуация осложняется тем, что Ольмо добавил к контракту специальный пункт, который позволяет ему покинуть команду бесплатно, если он не будет зарегистрирован на вторую половину сезона.
Ольмо верит, что "Барселона" сможет решить проблему и остается полностью сосредоточенным на игре. Он мечтал выступать за этот клуб с детства и не хочет отказываться от этой возможности.
Для того, чтобы привлечь необходимые средства, "Барселона" рассматривает различные варианты. Один из них - продажа прав на VIP-ложи на следующие 20 лет. Однако, даже если эта сделка будет успешной, не факт, что этого будет достаточно для регистрации Ольмо.
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