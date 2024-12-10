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Звезда Барселоны в январе может покинуть клуб бесплатно, если футболист не будет зарегистрирован

Испания

Клуб рискует потерять инвестиции в размере 55 миллионов евро

Звезда Барселоны в январе может покинуть клуб бесплатно, если футболист не будет зарегистрирован

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" оказался перед серьезной проблемой: клуб до конца года должен найти дополнительные финансовые ресурсы, чтобы зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо, который перешел в команду летом этого года.

Ситуация осложняется тем, что Ольмо добавил к контракту специальный пункт, который позволяет ему покинуть команду бесплатно, если он не будет зарегистрирован на вторую половину сезона.

Ольмо верит, что "Барселона" сможет решить проблему и остается полностью сосредоточенным на игре. Он мечтал выступать за этот клуб с детства и не хочет отказываться от этой возможности.

Для того, чтобы привлечь необходимые средства, "Барселона" рассматривает различные варианты. Один из них - продажа прав на VIP-ложи на следующие 20 лет. Однако, даже если эта сделка будет успешной, не факт, что этого будет достаточно для регистрации Ольмо.

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Барселона Дани Ольмо
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1 голосов
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
10.12.2024 в 18:43
Да не може такого бути, то все той перец винний, чи як його.
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Комментарии 4
Василь з конопель (Амстердам )
10.12.2024 в 18:43
Да не може такого бути, то все той перец винний, чи як його.
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1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
10.12.2024 в 18:34
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0
1
avatar
Bаrcelinius
10.12.2024 в 18:52
Таосьхуйвам.
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0
1
oda1979 (Запорожье)
10.12.2024 в 19:28
Ищи на улицу и попрошайничай. Ла порта в печали.
 
0
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