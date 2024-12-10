Моуринью: Я надеюсь, что Нико Уильямс окажется в Реале

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался о двух молодых перспективных игроках - Ламине Ямале и Нико Уильямсе.

"На Евро все говорили: Ямал, Ямал, Ямал...", - отметил Моуринью. "Бесспорно, он талантливый игрок. Но лично мне больше импонирует Нико. Я надеюсь, что он окажется в "Реале".

Уильямс - игрок "Атлетик Бильбао". Контракт испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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