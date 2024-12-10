Флик высказался о возвращении в состав команды Араухо

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о возвращении в состав команды центрального защитника Рональда Араухо.

"Я очень рад возвращению Араухо. Как тренеру, мне нравится иметь игроков с таким отношением к делу. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра и на выходных. План для него - играть, но мы должны решить, будет ли это завтра, или против "Леганеса", - сказал Флик.