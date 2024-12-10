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Флик высказался о возвращении в состав команды Араухо
План для него - играть, но... (с)
Fabrizio Romano
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о возвращении в состав команды центрального защитника Рональда Араухо.
"Я очень рад возвращению Араухо. Как тренеру, мне нравится иметь игроков с таким отношением к делу. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра и на выходных. План для него - играть, но мы должны решить, будет ли это завтра, или против "Леганеса", - сказал Флик.
Напомним, что поединок Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд - "Барселона" состоится 11 декабря, в 22:00 по киевскому времени.
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