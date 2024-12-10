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Центрбек Болоньи прокомментировал слухи о переходе в мадридский Реал

Испания

Я очень горжусь тем, что играю за Болонью (с)

Центрбек Болоньи прокомментировал слухи о переходе в мадридский Реал

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Центральный защитник "Болоньи" Сэм Беукема прокомментировал слухи о своем возможном переходе в мадридский "Реал":

"Посмотрим, я очень хочу повторить с "Болоньей" то, что было в прошлом году. Я очень горжусь тем, что играю за эту команду, и сосредоточен на том, чтобы сделать все, что в моих силах. Вы не можете не улыбаться, когда читаете что-то подобное, но мы увидим все в конце сезона. Сейчас я просто хочу сделать все возможное со своим клубом".

Сэм в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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