Центрбек Болоньи прокомментировал слухи о переходе в мадридский Реал

Центральный защитник "Болоньи" Сэм Беукема прокомментировал слухи о своем возможном переходе в мадридский "Реал":

"Посмотрим, я очень хочу повторить с "Болоньей" то, что было в прошлом году. Я очень горжусь тем, что играю за эту команду, и сосредоточен на том, чтобы сделать все, что в моих силах. Вы не можете не улыбаться, когда читаете что-то подобное, но мы увидим все в конце сезона. Сейчас я просто хочу сделать все возможное со своим клубом".