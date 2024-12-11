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Хетафе хочет арендовать игрока мадридского Реала
Футболист не имеет игровой практики в своем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хесус Вальехо, который пришел в "Реал" как одна из самых больших надежд испанского футбола, не смог закрепиться в команде с момента своего подписания. Несколько арендных периодов в течение его карьеры в "Айнтрахте" и "Гранаде" показали проблески его потенциала, но отсутствие последовательности ограничило его развитие.
Впрочем, все может измениться для центрального защитника уже в январе. "Хетафе" проводит слабый сезон и нуждается в усилении в защите, поэтому видит в Вальехо идеальный вариант, поскольку игрок имеет опыт выступлений в Ла Лиге. Заинтересованность клуба очевидна и может способствовать сделке, которая принесет пользу всем сторонам. "Хетафе" уже связался с руководством "Реала", чтобы договориться о переходе защитника на правах аренды в январе.
Добавим, что в этом сезоне Хесус Вальехо сыграл лишь один матч во всех турнирах в составе "сливочных".
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