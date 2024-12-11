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Фиорентина следит за вингером баскского Атлетика

Испания

Игрок уже имеет опыт выступлений в Серии А

Фиорентина следит за вингером баскского Атлетика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Алекс Беренгер является одним из ключевых игроков "Атлетика" в последние сезоны. В составе баскского клуба 29-летний вингер выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Его яркие выступления на "Сан-Мамесе" не остались незамеченными другими европейскими клубами.

По информации Fichajes, "Фиорентина" заинтересована в усилении своего состава талантливым игроком "Атлетика". С действующим контрактом на "Сан-Мамеси" (до 2027 года) его уход будет непростым, но заинтересованность итальянского клуба может проложить путь, если обе стороны достигнут выгодной сделки. Зимнее трансферное окно или следующее лето кажутся возможными сценариями для сделки, которая начинает обретать форму. Со своей стороны, испанец может рассматривать возможность вернуться в Серию А, где он пережил важный этап своей карьеры в составе "Торино", за который он выступал на протяжении трех лет.

Добавим, что в этом сезоне Алекс Беренгер провел 21 матч, где отметился 3 голами и 6 ассистами.

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Атлетик (Бильбао) Фиорентина (Флоренция) Алекс Беренгер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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