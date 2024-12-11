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Барселона готова попрощаться с форвардом, за которого прошлой зимой заплатила 30 млн евро
Об этом сообщает издание Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" может окончательно отказаться от услуг бразильского форварда Витора Роке. Об этом сообщает издание Sport.
Прошлой зимой каталонцы заплатили 30 миллионов евро за молодого и перспективного нападающего, однако планы клуба изменились и они отдали игрока в аренду в "Реал Бетис".
По информации источника, даже если Роке продемонстрирует отличные результаты до конца сезона, "Барселона" не планирует возвращать его в состав команды. Клуб надеется, что Пау Виктор или Ферран Торрес смогут взять на себя роль второго нападающего и уменьшить нагрузку на Левандовского.
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