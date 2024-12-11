Барселона готова попрощаться с форвардом, за которого прошлой зимой заплатила 30 млн евро

"Барселона" может окончательно отказаться от услуг бразильского форварда Витора Роке. Об этом сообщает издание Sport.

Прошлой зимой каталонцы заплатили 30 миллионов евро за молодого и перспективного нападающего, однако планы клуба изменились и они отдали игрока в аренду в "Реал Бетис".

По информации источника, даже если Роке продемонстрирует отличные результаты до конца сезона, "Барселона" не планирует возвращать его в состав команды. Клуб надеется, что Пау Виктор или Ферран Торрес смогут взять на себя роль второго нападающего и уменьшить нагрузку на Левандовского.