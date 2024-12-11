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Барселона готова попрощаться с форвардом, за которого прошлой зимой заплатила 30 млн евро

Испания

Об этом сообщает издание Sport

Барселона готова попрощаться с форвардом, за которого прошлой зимой заплатила 30 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может окончательно отказаться от услуг бразильского форварда Витора Роке. Об этом сообщает издание Sport.

Прошлой зимой каталонцы заплатили 30 миллионов евро за молодого и перспективного нападающего, однако планы клуба изменились и они отдали игрока в аренду в "Реал Бетис".

По информации источника, даже если Роке продемонстрирует отличные результаты до конца сезона, "Барселона" не планирует возвращать его в состав команды. Клуб надеется, что Пау Виктор или Ферран Торрес смогут взять на себя роль второго нападающего и уменьшить нагрузку на Левандовского.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 16:36
Всё правильно, нах этого уё@ка. В матче с Барсой аж из кожи выпрыгивал, шоб ей нагадить. И таки нагадил, сс.учара.. Ган@он ё@анный блъ. Извиняюсь за свой французский. Кумарит меня этот долбоё@.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
11.12.2024 в 16:36
Всё правильно, нах этого уё@ка. В матче с Барсой аж из кожи выпрыгивал, шоб ей нагадить. И таки нагадил, сс.учара.. Ган@он ё@анный блъ. Извиняюсь за свой французский. Кумарит меня этот долбоё@.
Ответить
0
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